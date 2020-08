Lo spettacolo dei capodogli nelle acque dello Stretto di Messina: il video dell'avvistamento

Due esemplari di capodoglio sono stati avvistati questa mattina sullo Stretto di Messina. Procedevano da nord verso Sud. A filmarli gli uomini dell' equipaggio di un mezzo dei Piloti dello Stretto. Il capodoglio si trova nei mari tropicali e temperati.

Il maschio misura fino a 18 metri di lunghezza. Scende a grandi profondità, oltre mille metri per cacciare le sue prede: polpi, calamari e pesci. La sua caccia è vietata come per le balene ma continua ad essere ucciso illegalmente.

© Riproduzione riservata