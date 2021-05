Sergio Daví: il gommonauta palermitano "giramondo"

DOMANI LO SKIPPER SERGIO DAVI’ ALLA MARINA DEL NETTUNO DI MESSINA PER IL SUZUKI EXPERIENCE. IMPORTANTE TEST IN VISTA DELL’ OCEAN RIB ADVENTURE.

Domani mattina alle 10 lo skipper professionista Sergio Davì arriverà alla Marina del Nettuno di Messina, sede di una delle tappe del Suzuki Experience.

Il tour nei mari italiani, iniziato lo scorso 15 maggio, si sta rivelando un ottimo stress test per Davì in vista dell’ “Ocean to Ocean RIB Adventure”, che in autunno sempre a bordo del gommone Aretusa Explorer, RIB di Nuova Jolly Prince 38,impegnerà lo skipper siciliano in una nuova impresa oceanica tra Mediterraneo, Atlantico e Pacifico

Queste settimane di preparazione sono state molto utili per testare i motori dell’Aretusa Explorer.” Ha dichiarato il Comandante Sergio Davì. “ Il mare non è stato clemente, le difficoltà non sono mancate, ma la barca ha risposto bene. Il calore ricevuto dalla gente in ogni porto è stato quello sprone in più che mi ha permesso di superare le tante difficoltà incontrate durante il Suzuki Experience.”

Alla Marina del Nettuno, insieme con i tanti appassionati di nautica, Davì sarà accolto da Antonino e Salvatore Femminò, titolari di Nautica Femminò che sta assicurando al grande navigatore siciliano l’assistenza tecnica necessaria ed è il partner privilegiato dell’iniziativa che vede il ritorno del “Comandante” Davì in riva allo Stretto.

“Ci fa molto piacere assicurare il nostro sostegno e la nostra esperienza ad un grande campione come Davì” Hanno detto Antonino e Salvatore Femminò. “E’ motivo d’orgoglio per noi essere partner di un’eccellenza della nostra terra che porta il nome della Sicilia in tutto il mondo.”

Domani nella tappa di Messina sarà presente anche uno dei 7 “Samurai del Mare” scelti da Suzuki Marine per essere protagonisti di un’avventura indimenticabile insieme a Sergio Davì, skipper professionista, esperto internazionale di navigazione oceanica, e soprattutto appassionato di avventure estreme in gommone intorno al mondo, grazie alle quali è entrato nella storia della nautica internazionale.

Salvatore De Maria lo ha intervistato durante la sua breve sosta nella tappa di Lipari.

