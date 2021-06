WWF, oggi è la Giornata mondiale delle tartarughe marine

In anticipo rispetto ai periodi usuali, i volontari e gli operatori del WWF hanno individuato tre nidi sulla spiaggia di Avola, tra il 25 maggio e il 15 giugno, e una sulla costa jonica reggina.

La salvaguardia delle tartarughe marine, per l’Italia in particolare della specie Caretta caretta, è possibile grazie al lavoro di esperti e di volontari che, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie d’avanguardia, si occupano di recupero, cura, monitoraggio e protezione di nidi.

