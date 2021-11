Alberto di Monaco a Noto per ricevere il premio Grifone d’Argento 2020

Prima è stato a Vendicari dove ha inaugurato il museo tattile olfattivo Jacques di Monaco (dedicato a suo figlio); poi a Noto per ricevere il premio Grifone d’Argento 2020 intitolato a Marcello La Greca indetto dall’Ente Fauna Siciliana. Lui è il principe Alberto di Monaco che doveva riceverlo nel 2020 ma, a causa della pandemia, non è stato possibile consegnarglielo. Ora, a distanza di un anno, il principe è venuto a Noto per ritirarlo.

Non è la prima volta che il principe Alberto viene in Sicilia, e a Noto in particolare. Infatti, nel 2016 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria della capitale del barocco nel corso di una cerimonia che si è tenuta a palazzo Nicolaci per la sua "strenua battaglia a difesa dell’ambiente e del paesaggio condotta dal principe monegasco sotto l’egida della Fondazione Alberto II di Monaco e la sua lotta per la valorizzazione dell’oasi di Vendicari".

