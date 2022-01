Uno squalo verdesca partorisce vicino alla riva di San Giorgio a Sciacca VIDEO

Un parto in spiaggia davanti a quattro donne, Sabah Benziadi, Marise La Barbera, Doris Ackermann e Palmina Maggio. Le signore si sono ritrovate per caso durante una passeggiata sulla spiaggia di San Giorgio a Sciacca dinnanzi un grosso pesce. Subito si sono accorte che si trattava di uno squalo, della specie verdesca e che era in difficoltà mentre aveva iniziato il parto. Nove i piccoli che alla fine ha dato alla luce. Ha rischiato grosso la verdesca che si è ritrovata quasi spiaggiata durante le fasi salienti della messa alla luce dei nove piccoli. Le quattro donne, avendo immediatamente capito delle difficoltà del pesce, hanno allertato il Circomare di Sciacca che è subito intervenuto con un natante e due agenti che sono riusciti a trascinare il pesce con i piccoli al seguito verso il largo.

L'animale, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, come è stato raccontato dai presenti, si era avvicinato alla riva in evidente difficoltà. Di seguito il video pubblicato sui social del lieto evento che ha sollecitato la sensibilità di molti.

© Riproduzione riservata