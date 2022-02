Sicilia: alla scoperta di Scopello, perla del mediterraneo. Location della fiction "Makari"

Chi guardando la fiction Rai "Makari" non ha avuto il desiderio di ammirare almeno una volta quel favoloso posto con la vista mozzafiato su quel letto di mare verde smeraldo impreziosito dagli enormi e suggestivi faraglioni?

Non tutti lo sanno Makari, anzi Macari, esiste davvero in Sicilia, è una frazione di San Vito lo Capo in provincia di Trapani, tra l’altro meravigliosa, ma quei faraglioni che si notano nella fiction si trovano a Scopello, non molto distante proprio da San Vito Lo Capo.

La tonnara di Scopello è una delle più antiche di tutto il Mediterraneo risalente addirittura al 1200. Di quella originaria struttura residuano le due sovrastanti torri probabilmente risalenti una al 1200 e l’altra al 1400. Quest’ultima però, che è un’opera dell’ingegnere fiorentino Camilliani, non fa parte del comprensorio della Tonnara. In origine il complesso della Tonnara era costituito dalla fabbrica limitrofa alla roccia e dalla torre realizzata per scopi difensivi oltreché per la funzione di avvistare il nemico. L’aristocratica famiglia Trapanese di San Clemente ne ebbe la concessione nel 1468 e ne conseguì un ampliamento che la portò ad assomigliare a quella che noi oggi vediamo.

Oggi la costruzione comprende il “baglio”, la casa del custode della tonnara, i magazzini, la falegnameria, la loggia dove venivano appesi i tonni per le varie fasi della lavorazione, il forno del custode e lo scagno vale a dire il locale dove veniva retribuita la “ciurma”.

La gestione poi, passando per i Gesuiti, giunse alla famiglia Florio che provvide a vari ammodernamenti e pure ad un significativo incremento del pescato.

Chiaramente, naturalisticamente parlando, il luogo offre anche di più: un mare splendido, i rumori armoniosi della fauna, i colori sgargianti della flora e i profumi costieri, fanno di questo luogo un diamante incastonato nel mediterraneo.

Macari invece, quella vera, che si vede pure in vari episodi della fiction è un piccolo borgo marinaro così piccolo dove tutti si conoscono e costituisce una frazione di San Vito lo Capo, località quest’ultima ben più nota in quanto gettonatissima meta turistica.

Il nome Macari, come gran parte delle cose in Sicilia, deriva dal greco “μακαρ” (Makar), significa beato o felice. E infatti questo luogo paradisiaco, è beato e rende felici appena ci si giunge.

Per cui, fidatevi, recatevi in Sicilia e visitate questi luoghi: sono potenti medicine per l’anima.

