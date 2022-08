Un pieno... di sorriso: c'è anche il distributore di benzina che parla in dialetto messinese

Con quello che costa, ci voleva proprio qualcosa che riuscisse a strappare un sorriso. E allora, eccoci intenti a fare rifornimento alle colonnine self service ( almeno qualche decimo lo si risparmia) e nel silenzio della notte salta fuori la voce di Lillo. Chi è Lillo? Beh il nome è di fantasia, ma quello che dice è proprio vero. Lui ti dà le indicazioni su come effettuare le operazioni di pagamento e rifornimento in dialetto: quello messinese ( ecco perchè lo abbiamo battezzato Lillo) a Messina, quello catanese all'ombra dell'Etna e quello palermitano nel capoluogo. E' un'iniziativa delle Eni Station in 1700 punti sparsi per l'Italia. Lillo non farà la benzina al posto nostro, non ci farà sconti, ma almeno un sorriso ce lo strappa.

© Riproduzione riservata