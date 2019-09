La sintesi del match tra Fc Messina e Licata disputata oggi allo stadio Franco Scoglio e valida per la prima giornata del girone I del campionato di Serie D 2019/2020. Il punteggio finale è di 1-1, con reti di Carbonaro per i padroni di casa e Cannavò per gli ospiti, entrambe realizzate su calcio di rigore.

