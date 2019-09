Parolimparty a Milazzo, la schermitrice Pappalardo: "Testimoniamo che lo sport è per tutti"

A Milazzo una giornata di festa e soprattutto di sport con il "Parolimparty”, la mega convention di sport per disabili in programma fino a domani sera nella splendida cornice del lido Open Sea Aism di Milazzo.

"Tante persone con disabilità pensano di non poter più fare niente e, invece, noi oggi siamo testimoni del contrario", dichiara Valeria Pappalardo, prima schermitrice agonistica con sclerosi multipla.

La priorità è parlare di sport: "Manifestazioni come questa danno evidenza dell'importanza di praticare lo sport. In primis quello in generale e poi anche quello paralimpico. Tutti possono trovare la loro strada nello sport".

