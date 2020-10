Giro d'Italia, presentata la tappa "rosa" di Villafranca Tirrena

Presentato questa mattina l’appuntamento rosa per Villafranca Tirrena. Conferenza stampa al Viola Palace Hotel, per illustrare i lavori di preparazione all’arrivo della quarta tappa, dallo stato dei lavori di rifacimento delle strade alle iniziative organizzate per l’evento.

Al tavolo, il Sindaco Matteo De Marco e Agostino Castiglia, rispettivamente presidente e coordinatore del Comitato di tappa, il vicesindaco Giuseppe Cavallaro, l’assessore allo sport Barbara De Salvo, il presidente del Consiglio Gaetano Lamberto, l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Russo e l’assessore alle Politiche sociali e giovanili, Nino Costa.

© Riproduzione riservata