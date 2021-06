Domani alle 17 le due formazioni peloritane del girone I di serie D torneranno in campo per i recuperi della 33esima giornata. L'Acr Messina ospiterà il Marina di Ragusa mentre il Fc giocherà a Paternò. In ballo c'è soprattutto il verdetto promozione con la squadra di Raffaele Novelli che potrebbe festeggiare il salto di categoria in caso di vittoria e se quella di Costantino non dovesse fare altrettanto

