Bimbo di 4 anni chiuso in auto all'aeroporto di Catania, salvato dalla polizia: madre denunciata

Lo avevano lasciato sono e chiuso in auto a 4 anni. Per questo sabato scorso la polizia di Catania ha denunciato una giovane coppia per abbandono di minore.

La segnalazione alla polizia è arrivata da una guardia dell'aeroporto che all’esterno, negli stalli dei parcheggi riservati allo scarico bagagli nella zona partenze, aveva notato un bambino da solo all'interno di una Audi A6 con targa svizzera. La macchina era chiusa ed era stata lasciata sotto il sole cocente, in una giornata torrida in cui le temperature hanno sfiorato i 40° gradi all’ombra.

Il bambino si dimenava nel tentativo di aprire le portiere e sbatteva le mani sul vetro in cerca d'aiuto.

Avendo invano tentato di attirare l’attenzione degli genitori, presumibilmente nelle vicinanze, un operatore di polizia, temendo per la salute del piccolo, ha infranto il vetro dell'auto per mettere in salvo il bambino che stava rischiando la vita.

Durante il soccorso l'agente si è anche ferito alle mani. Nel frattempo è sopraggiunta la coppia - S.L.N. del 1991 la madre ed il compagno P.R. del 1987 - e il bambino è stato accompagnato presso il presidio sanitario dell’aerostazione. Poi la coppia è stata denunciata.

