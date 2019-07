Donna lancia oggetti dal balcone, traffico bloccato per diversi minuti a Taormina

Transito bloccato per diversi minuti nella serata di domenica scorsa a Taormina in Corso Umberto, dove una donna ha improvvisamente lanciato dal balcone della propria abitazione diversi oggetti in strada. L'episodio si è verificato in pieno centro storico, all'altezza dell'ex Banco di Sicilia, sotto lo sguardo di numerosi passanti.

Non si conoscono i motivi del gesto, ma la donna sarebbe stata colta a quanto pare da un momento di sconforto per motivi personali, e per questo ha iniziato a scagliare sul Corso numerosi oggetti tra i quali vasi, suppellettili e dispositivi elettronici. La gente che passeggiava tranquillamente in Corso Umberto si è così dovuta fermare e mettersi al riparo per evitare di essere colpita dal fitto lancio dei vari materiali.

Proprio sotto al balcone in questione, tra l'altro, si trova un ristorante ai cui tavoli si trovavano diversi turisti che si sono dovuti allontanare dal punto in cui si stava verificando la triste scena. Sul posto si sono radunati parecchi curiosi, turisti ma anche avventori e cittadini della zona, muniti di smartphone per riprendere lo spiacevole episodio.

Alla fine sono intervenuti gli agenti della Polizia locale ed i medici del 118 che hanno raggiunto la donna e le hanno dato soccorso. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e non ci sono state drammatiche conseguenze. La situazione è tornata alla normalità e la donna è stata portata in ospedale per le opportune cure.

