Auto si schianta contro il guardrail a Catania: un morto e 7 feriti. Erano in 8 a bordo

E’ di un morto e sette feriti, tra cui quattro bambini, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla rampa sopraelevata dell’Asse dei servizi di Catania.

Dai primi accertamenti eseguiti dalla polizia municipale, le otto persone, tutte di nazionalità romena, erano a bordo di un’Alfa Romeo 147 che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il guardrail.

I feriti sono ricoverati nei tre ospedali della città, e tre sarebbero in 'codice rosso': per loro i medici si sono riservata la prognosi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania per estrarre le persone dalle lamiere dell’auto.

