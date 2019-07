Accusato di aver ucciso un suo impiegato nel Palermitano: assolto dopo un anno

Il gup di Termini Imerese , Stefania Galli, ha assolto Giovanni Guzzardo dall’accusa di avere ucciso un suo impiegato, Santo Alario, sparito il 7 febbraio 2018 e mai ritrovato. La procura aveva chiesto l'ergastolo.

Guzzardo, 47 anni, titolare del bar «Avana Cafè» di Capaci, è stato subito scarcerato, dopo oltre un anno in cella. Il giudice ha ritenuto che non c'erano elementi sufficienti per condannare l’imputato, difeso dagli avvocati Nino Zanghi e Vincenzo Lo Re.

Alario, 42 anni, e Guzzardo si erano allontanati insieme da Capaci sulla Panda dell’imputato, viaggiando nelle campagne della provincia e passando anche da Ventimiglia di Sicilia. Durante il percorso, Alario aveva mandato diversi videomessaggi alla compagna, descrivendo il paesaggio e assicurando che la sera sarebbe andato a prenderla nel centro commerciale in cui si trovava la donna. Dei due uomini si persero le tracce. La macchina fu ritrovata alcuni giorni dopo. I carabinieri trovarono Guzzardo dopo mesi, in un casolare, a Montemaggiore Belsito.

© Riproduzione riservata