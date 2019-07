Abuso d'ufficio, assolti sindaco e dipendenti del Comune di Favignana

È stato assolto per insufficienza di prove il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto, accusato di abuso d’ufficio. Il provvedimento è stato emesso dal giudice monocratico del Tribunale di Trapani che ha assolto anche altre cinque persone, tra cui dipendenti comunali, un militare della guardia di finanza e i rappresentanti dell’associazione Vela Latina.

Si tratta del capo dell’ufficio tecnico comunale, l’ingegnere Pietro Vella, il geometra Leonardo Santamaria, il funzionario Girolamo Manuguerra, la responsabile dell’associazione Stella Basciano e il marito Francesco Sposito (detto Tonino) finanziere in servizio sull'isola, accusato di truffa. Tutti assolti con formula piena nonostante la Procura di Trapani (pm Andrea Tarondo) ne avesse chiesto la condanna.

Secondo l’accusa l’associazione Vela Latina avrebbe continuato a ottenere contributi dal comune delle Egadi (che aveva finanziato anche tre regate: «Palio Remiero», «Aspettando i mille di Garibaldi» e «Il Viaggio di Ulisse») nonostante i rappresentanti legali fossero sotto processo dinanzi al Tribunale di Trapani per truffa e abusivismo edilizio.

In quel processo però - nonostante il Tribunale lo avesse riconosciuto come parte offesa - il comune delle Egadi non si costituì parte civile e secondo i pm di Trapani si trattò della conferma dei perdurati rapporti tra l’amministrazione e l’associazione Vela Latina.

Poi il procedimento si concluse lo scorso novembre con la condanna per il finanziere Sposito a 8 mesi per truffa, mentre sono state prescritte le accuse a lui rivolte (assieme a Germano Leo e Roberta Serantoni) per abusivismo edilizio

