Lo schianto in autostrada, Partinico piange Antonino pochi giorni dopo il fratello

Lacrime a Partinico, in provincia di Palermo, per l'ultimo addio ad Antonino Provenzano, deceduto come il fratello più grande a seguito del terribile incidente stradale in autostrada ad Alcamo.

Il comune aveva proclamato il lutto cittadino. Il più grande dei fratelli era morto nello schianto mentre lui, il piccolo, è arrivato in ospedale a Palermo in condizioni gravissime. La morte è avvenuta a causa delle lesioni cerebrali riportate nello schianto.

I due fratellini, Antonino e Francesco, avevano 9 e 13 anni. Il padre, Fabio Provenzano, è ancora ricoverato. E’ indagato per omicidio stradale con l'aggravante di aver guidato sotto l’effetto di droghe.

