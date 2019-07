Incidente ad Alcara Li Fusi, scontro tra auto e scooter: ferito un 19enne

È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento al Policlinico di Messina di un giovane 19enne di Alcara Li Fusi, rimasto ferito in un incidente stradale questa mattina nel centro nebroideo. Il giovane viaggiava a bordo del suo scooter quando si è scontrato con un’autovettura, una Fiat Panda, condotta da un uomo del luogo, intento a fare manovra.

L’impatto, avvenuto intorno alle 10 sulla strada Circonvallazione all’uscita nella parte alta del centro abitato alcarese, è stato violentissimo tra il motorino e la parte posteriore sinistra dall’utilitaria. Il giovane è caduto sull’asfalto riportando una grave ferita al collo, con copiosa perdita di sangue.

È stato immediatamente soccorso dai residenti della zona e dai passanti stessi quindi in breve è giunta l’ambulanza del 118 i cui sanitari, vista la gravita della ferita riportata, hanno richiesto direttamente l’intervento dell’elisoccorso che, atterrato al vicino campo sportivo, ha trasferito il ragazzo al Policlinico di Messina.

Le sue condizioni, per quanto serie, non comporterebbero, per fortuna, pericolo di vita. Illeso l’uomo che si trovava alla guida dell’auto che però è stato comunque trasportato in ambulanza all’ospedale di Sant’Agata Militello, a scopo precauzionale, visto il forte stato di shock.

Sul posto i carabinieri della locale stazione, al comando del maresciallo Salvatore Travaglia che, messo in sicurezza il transito sull’arteria stradale, hanno proceduto all’esecuzione dei rilievi del caso e quindi hanno dato il via libera per la rimozione dei mezzi coinvolti da parte del carro attrezzi del soccorso stradale.

© Riproduzione riservata