Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13 a Paternò (Catania), in Via Mongibello. Viaggiava in sella ad una Vespa che per cause da accertare si è scontrata con un furgone Fiat 'Doblò.

Il giovane, che indossava il caso, è morto sul colpo. Il conducente del furgone è stato trasportato all'ospedale di Paternò in stato di choc. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Polizia locale.

