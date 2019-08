Insulta e picchia un'anziana, arrestata a Catania la gestrice di una casa di riposo

La squadra mobile di Catania ha arrestato, e posto ai domiciliari, Vincenza Greco, 67 anni, gestrice della casa di riposo per anziani «Villa Francesca» per maltrattamenti aggravati nei confronti di una persona anziana ed indifesa ospite della struttura. Le indagini si sono avvalse di riprese video, con telecamere nascoste installate dalla polizia.

Secondo l’accusa, l’indagata «in diverse occasioni ha maltrattato un’anziana donna» con «frequenti insulti, minacce e percosse». In alcuni casi si sarebbe rivolta a lei «invitandola a "non rompere ..."» e «apostrofandola come "...maledetta porca"». Una volta, inoltre, l’anziana vittima, dopo essere scivolata a terra in modo accidentale, per semplice ritorsione, è stata abbandonata sul pavimento per circa 30 minuti nell’indifferenza dell’indagata e successivamente legata alla sedia per costringerla a mangiare. Nel corso dell’esecuzione del provvedimento cautelare, i restanti ospiti della casa di riposo sono stati affidati ai rispettivi familiari.

