Migranti, sul caso Mare Jonio doppio esposto della ong Mediterranea

La Ong Mediterranea ha presentato un esposto alle procure di Agrigento e Roma per denunciare «sette giorni di omissioni e abusi per la nave Mare Jonio».

«La lista di violazioni e abusi commessi in questa vicenda - scrive Mediterranea - è lunga, e non è certamente a carico del nostro equipaggio. E’ un dovere etico riaffermare pienamente la verità e la giustizia rispetto a quanto accaduto, e continuare a tutelare i diritti delle persone che abbiamo soccorso e del nostro equipaggio. Ancora una volta siamo noi a chiedere che le indagini vengano aperte, certi di avere sempre agito - a differenza di alcuni dei massimi vertici del governo in carica fino a ieri - in piena conformità col diritto internazionale e con la nostra Costituzione».

La ong ribadisce «l'assurdità del sequestro amministrativo di Mare Jonio e della sanzione di 300.000 euro per avere violato il divieto di ingresso in acque territoriali, nonostante fossimo entrati con formale autorizzazione delle autorità competenti»

© Riproduzione riservata