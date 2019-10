Due morti in incidenti stradali in Sicilia, vittime un 16enne a Ragusa e un 65enne a Belpasso

Due morti in due incidenti stradali in Sicilia. Un quindicenne di Vittoria è morto nella divisione di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trovava ricoverato in gravi condizioni a seguito dell’incidente stradale autonomo avvenuto domenica scorsa a Ragusa, in viale delle Americhe, mentre era alla guida del suo scooter.

Giuseppe Roccasalva è caduto probabilmente a causa di una buca nella sede stradale, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi tant'è che è stato trasferito a Catania dove ieri è deceduto.

A Belpasso ieri sera sulla statale 121, un altro incidente. Un automobilista avrebbe perso il controllo dell'auto che si sarebbe schiantata contro un guardrail. L'uomo alla guida, un 65enne di Motta Sant'Anastasia, è morto e per estrarre il corpo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. Ferita gravemente la moglie che era con lui.

