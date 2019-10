Nuova emissione di cenere dall'Etna, voli ridotti all'aeroporto di Catania

Persiste l'attività eruttiva dell'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa che, in queste ore, sta emettendo dai crateri sommitali cenere vulcanica in atmosfera. Il fenomeno è circoscritto ad alta quota, ma, per precauzione l'unità di crisi dell'aeroporto di Catania ha disposto la chiusura di due settori dello spazio aereo.

Sarà consentito l'arrivo di 4 aeromobili ogni ora, mentre le partenze non subiranno limitazioni, ma potranno essere comunque soggette a ritardi e disagi. I passeggeri possono verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Informazioni sull'operatività generale dell'aeroporto sul sito www.aeroporto.catania.ite sui profili Facebook e Twitter dello scalo aereo.

© Riproduzione riservata