Tragedia a Comiso, donna si sporge dal balcone e cade: morta sul colpo

Una donna di 62 anni ha perso la vita questa mattina, a Comiso, dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione, al secondo piano. La donna, come pare facesse ogni mattina, si era sporta dal balcone salendo su un muretto che delimita la parte bassa dell’inferriata per verificare l’avvenuto ritiro dei rifiuti urbani, da parte della ditta che gestisce il servizio.

Per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio, ed è finita sull'asfalto, dopo un volo di dieci metri. È morta sul colpo. È stato chiesto l’intervento dei sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto, anche i carabinieri della stazione di Comiso. Il fascicolo è stato aperto per morte dovuta ad incidente.

