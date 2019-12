Catania, giovane spara e accoltella un coetaneo dopo una lite: arrestato

Un pregiudicato 24enne è stato arrestato la notte scorsa a Palagonia, nel catanese, con l’accusa di tentato omicidio per aver sparato cinque colpi con un fucile calibro 22 a un coetaneo che ha pure accoltellato al culmine di una lite in cui erano entrambi ubriachi.

Il ferito è ricoverato nel reparto Rianimazione dell’ospedale di Caltagirone con varie ferite da arma da fuoco e da taglio, ma non è in pericolo di vita. Anche la vittima ha precedenti penali per reati contro il patrimonio, così come il giovane che lo ha ferito.

