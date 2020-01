Scoperta una fattoria della cocaina nel Ragusano, tre arresti

I carabinieri hanno arrestato 3 persone ad Acate e sequestrano 125 dosi di cocaina, denaro e un bilancino di precisione.

In contrada Piano Torre i militari hanno scoperto una vera e propria fattoria della droga, dopo avere osservato alcuni movimenti sospetti in particolare in una stalla.

In manette Daniele Gagliano, 27 anni, Francesco Gagliano, 31anni e G.G., 37enne, finiti nel carcere di Ragusa. Tutti devono rispondere del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacente.

