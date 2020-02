A Siracusa giovane di ventisette anni trovato cadavere tra gli scogli

Una macabra domenica di jogging, quella di ieri, per una coppia di sportivi amatoriali che, intenti nella solita sgambata mattutina, giunti in via Eveneto, una traversa di Riviera Dionisio il Grande, a Siracusa, hanno di colpo stoppato la loro attività podistica perché attirati da una visuale drammatica. Rasentando gli scogli sul mare in fondo al costone roccioso sul quale s’affaccia proprio il belvedere di via Eveneto, galleggiava, apparentemente esanime, il corpo di un giovane uomo.

Immediatamente, i podisti hanno avvisato il servizio 118 e le forze dell’ordine. Purtroppo il giovane, Salvatore Pitruzzello, di 27 anni, noto fra i “Berretti verdi”, l’associazione dei portatori del simulacro di Santa Lucia, era già morto, e per recuperare il cadavere, dato il contesto impervio in cui giaceva, è stato necessario l’intervento dei mezzi adeguati dei vigili del Fuoco.

Tante piste aperte, appare remota l’ipotesi del suicidio, visto che, in base alle testimonianze dei familiari, Salvatore Pitruzzello né in tempi recenti né in passato aveva mai manifestato crisi interiori o disagio sociale.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE