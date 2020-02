Bracciante trovato morto in strada a Vittoria, travolto e ucciso da un'auto pirata

Un bracciante agricolo di 53 anni, Constantin Paliciuc, è stato rinvenuto cadavere a bordo strada, in contrada Macconi, a Vittoria, nel Ragusano. I segni sul suo corpo sono compatibili con un investimento.

Il conducente che lo ha travolto, però, non si è fermato a dare soccorso e nessuno fino ad ora si è costituito alle autorità. L’uomo, stando ai primi accertamenti effettuati dai militari dell’Arma di Vittoria, intervenuti sul posto a seguito di segnalazione, stava rientrando a casa dal lavoro.

Era impiegato come bracciante in una azienda agricola della zona e non ha familiari in Italia. Gli uomini del capitano Giancarlo Pallotta hanno già raccolto qualche elemento utile alle indagini coordinate dal sostituto procuratore di turno, Gaetano Scollo.

