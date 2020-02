Duplice omicidio nella Piana di Catania, convalidato il fermo per il secondo custode

Il gip del tribunale di Siracusa, Andrea Migneco, ha convalidato il fermo nei confronti di Luciano Giammellaro, 70 anni, lentinese, custode di fondi agricoli, indagato per il duplice omicidio in contrada Xirumi, a Lentini, dove sono stati uccisi a fucilate i catanesi Massimo Casella, 47 anni, ed Agatino Saraniti, 19 anni, che si erano recati in un appezzamento di terreno per rubare arance.

Nelle ore successive al delitto era stato fermato dalla polizia l’altro campiere, Giuseppe Sallemi, 42 anni, lentinese, che, nel corso dell’interrogatorio davanti al pm di Siracusa, Andrea Palmieri, aveva ammesso di aver sparato dopo le minacce di morte delle vittime.

Il coinvolgimento di Giammellaro è saltato fuori a seguito delle dichiarazioni di Gregorio Signorelli, 36 anni, amico delle vittime e scampato all’'gguato, che avrebbe svelato di aver visto sparare una seconda persona, identificata nel settantenne. Quest’ultimo, nel corso dell’interrogatorio al palazzo di giustizia di Siracusa, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato poi accompagnato nel carcere di Siracusa.

