Coronavirus, le famiglie di San Fratello in quarantena stanno bene e non hanno sintomi

Sindaci in prima linea sui Nebrodi tra disposizioni sanitarie riguardo l'emergenza Coronavirus e necessità di evitare allarmismi ingiustificati, per lo più dovuti alla rapida veicolazione di voci e notizie spesso incontrollate.

Per fortuna senza peggioramenti clinici la situazione delle due famiglie di San Fratello sottoposte ad isolamento volontario da sabato su invito del sindaco Salvatore Sidoti Pinto per via del rientro da Codogno di un'insegnante 28 enne.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE