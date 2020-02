Coronavirus in Sicilia: Taormina, Bagheria e Cefalù tra le tappe della comitiva di turisti bergamaschi

La comitiva di turisti bergamaschi, della quale tre persone sono risultate positive al coronavirus, aveva in agenda anche una tappa a Taormina.

A quanto risulta, infatti, il gruppo, quasi tutti pensionati, era partito venerdì scorso dall’aeroporto di Orio al Serio verso la Sicilia - ricostruisce la Gazzetta del Sud in edicola -, per raggiungere Palermo, con un viaggio organizzato da un’agenzia lombarda.

E il tour nell’Isola prevedeva tappe a Monreale e a Taormina, nel trascorso weekend, mantenendo comunque Palermo come punto di riferimento della trasferta. Lunedì, intanto, si sarebbe dovuto effettuare il tour alle ville di Bagheria e Cefalù, mentre nel martedì appena trascorso era previsto un altro giro fuori dal capoluogo.

La donna che ha contratto il coronavirus (così come il marito e un'altra persona della comitiva) è una 61 enne di Gandino, che si trovava in viaggio con il marito di 67. Giunta in Sicilia ha iniziato ad accusare i sintomi dell'influenza ed è stata così portata all’ospedale Cervello, dove seppure in forma non grave, si è manifestato il Coronavirus con il relativo accertamento a seguito della prova-tampone.

