Coronavirus, azienda siciliana produrrà mascherine. Razza: "Urge approvvigionamento"

La Sicilia fa da sè e risponde alla carenza e al forte fabbisogno di mascherine producendole in proprio. Lo rende noto l’assessore alla Salute Ruggero Razza: «Ho appena visitato una azienda siciliana che sta avviando, da oggi, la produzione di dispositivi di protezione individuale. Nessuno più di me è consapevole dell’urgenza dell’approvvigionamento a tutela dei lavoratori della sanità, mentre da Roma arrivano altre mascherine inutilizzabili per gli ospedali».

Razza rinnova l’appello a tutti gli imprenditori siciliani a mettersi in contatto con la Regione «per aumentare la capacità di produzione e superare assieme questo momento difficilissimo». E aggiunge: «Al personale medico, agli infermieri, agli ausiliari impegnati valorosamente nella trincea bianca dove si combatte questa guerra invisibile, va la nostra gratitudine e vicinanza che può essere manifestata con azione concrete: restare a casa»

