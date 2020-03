Coronavirus, 82enne morto all'ospedale di Enna: quinta vittima in Sicilia

Un uomo di 82 anni è morto all’ospedale 'Umberto I' di Enna. Il paziente, affetto da altre patologie e risultato poi positivo al coronavirus, era arrivato nel nosocomio in gravi condizioni, dove è deceduto per insufficienza cardiorespiratoria.

Lo rende noto l’Asp di Enna, sottolineando in una nota che l’unità di crisi aziendale si è immediatamente adoperata per l’avvio dell’indagine dei contatti dell’uomo e per mettere in atto le procedure finalizzate a circoscrivere ulteriori possibili contagi. L’Asp di Enna raccomanda l’obbligo di permanenza domiciliare per contenere la diffusione del virus.

