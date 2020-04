Turisti tedeschi con il camper in Sicilia nonostante il Coronavirus, fermati e multati

Perché rinunciare ad una vacanza in Sicilia, soprattutto in tempo di coronavirus? Se lo sarà chiesto la coppia di tedeschi che approfittando della primavera stava facendo un giro dell'Isola in camper

Gli agenti delle Volanti hanno sanzionato i coniugi che, non rispettando le norme dettate per limitare la diffusione del Covid-19, stavano facendo un giro turistico della Sicilia. Sembra che la coppia abbia deciso, forse spinta dalle autostrade poco affollate, a partire in camper dalla Germania alla scoperta dell'Italia: la Sicilia sarebbe stata forse l'ultima meta perché a quanto pare, la coppia era da qualche settimana in Italia, prima del decreto del presidenza del Consiglio, e sarebbero riusciti, in tutto questo tempo, ad evitare i controlli.

Meta scelta il Ragusano ed in particolare i luoghi del famoso commissario Montalbano. La coppia sarebbe stata avvistata a Punta Secca per vedere da vicino la casa del loro personaggio televisivo preferito, nato dalla penna di Camilleri. Quindi i due si sarebbero spostati a Siracusa, per ammirare Ortigia e la zona archeologica. Purtroppo per loro dopo essere entrati in città dall'ingresso sud, sono stati fermati dalla polizia. Sanzionati, si sono rimessi in marcia per tornare in Germania. E chissà se a questo punto li faranno rientrare.

