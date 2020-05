Vaccino contro il Coronavirus, da Catania un software che accelera la ricerca

Come una cavia virtuale fatta di silicio, un software nato in Italia promette di accelerare la ricerca su vaccini e farmaci contro il nuovo coronavirus, permettendo di “tagliare” alcuni passaggi. Il progetto, pubblicato sulla piattaforma Arxiv della Cornell University con un articolo in fase di revisione, si chiama Combine (COmputational Modeling in systems BIomediciNE), è guidato dall'Università di Catania e condotto in collaborazione con le università dell'Insubria e di Bologna.

«Per far fronte all'emergenza è necessario velocizzare lo sviluppo di interventi specifici capaci di prevenire o arrestare il propagarsi della malattia», osserva il coordinatore della ricerca Francesco Pappalardo, docente di Informatica del dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di Catania. Il software potrà contribuire a ridurre i tempi delle sperimentazioni, in linea con il doppio appello lanciato sulla rivista Science a favore di corsie rapide e inedite per i test di candidati vaccini e farmaci, in modo da non farsi cogliere impreparati da eventuali nuove ondate epidemiche.

Un percorso rapido per il vaccino anti-Covid-19, senza il rischio di ritardi dovuti a valutazioni troppo prolungate dei test sugli animali e garantendo la sicurezza, è stato proposto su Science da Barney Graham, del Centro per la ricerca sui vaccini dell'Istituto nazionale per le malattie infettive (Niaid) degli Stati Uniti, che fa parte dei National Institutes of Health (Nih). Il software italiano potrebbe offrire un contributo importante in questa direzione.

Nonostante i numerosi candidati vaccini giunti alla soglia della sperimentazione, infatti, «non esistono allo stato attuale vaccini approvati per l'utilizzo su larga scala», osserva Pappalardo. Questo accade, prosegue, «perché la sperimentazione animale o su volontari richiede un ingente dispendio di risorse in termini di tempo e denaro, e molto spesso porta a risultati inconcludenti».

Per questo, dopo essere stato applicato negli ultimi anni per studiare tumori, tubercolosi, aterosclerosi e sclerosi multipla, il software ora aiuta a «predire l'esito di uno degli ultimi approcci farmacologici suggeriti in letteratura per lo sviluppo di un vaccino basato sull'utilizzo di anticorpi monoclonali», osserva Pappalardo.

Il software, prosegue l'esperto, riesce infatti a simulare «l'evoluzione dell'infezione nel tempo e la relativa risposta immunitaria, sia nei casi in cui questa risulti sufficientemente efficace al debellamento dell'infezione, sia nei casi in cui vi sia un eccessivo rilascio di agenti infiammatori». Tutto questo significa, osserva Pappalardo, poter «prevedere l'esito di nuovi trattamenti ed eventuali strategie di vaccinazione contro SarsCoV2, riducendo i tempi di ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione e permettendo di scartare in anticipo terapie inefficaci».

Ma l'Italia batte un colpo nella lotta al coronavirus anche all'ospedale San Raffaele di Milano. Nell'ambito delle diverse ricerche sui farmaci, uno studio presentato con ottimismo ma anche con prudenza - condotto dall'immunologo Giulio Cavalli, e coordinato da Lorenzo Dagna, primario di Immunologia e reumatologia - mostra l'efficacia del farmaco antiartrite “Anakinra” capace di spegnere l'eccessiva risposta immunitaria causata dalle forme gravi di Covid-19. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Lancet Rheumatology. La sperimentazione è stata effettuata su 29 pazienti in ventilazione non-invasiva, con quadri clinici ad alto rischio.

