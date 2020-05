Cade dall'albero mentre raccoglie delle nespole, 73enne muore a Caltanissetta

Un nisseno di 73 anni, Michele Di Graci, è morto oggi, all’ospedale «Sant'Elia» di Caltanissetta dove era giunto, poco dopo mezzogiorno, per un caduta da un albero.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe arrampicato su un albero in un terreno nel quartiere «Angeli» a Caltanissetta per raccogliere nespole quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è finito per terra. Subito soccorso e trasportato all’ospedale «Sant'Elia», nel pomeriggio l’uomo è deceduto.

© Riproduzione riservata