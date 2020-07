Riesi, incendio in un'abitazione: tratti in salvo una donna, i due figli e un gatto

Incendio a Riesi, nel Nisseno, i vigili del fuoco salvano un donna con i figli e un gatto. La disavventura è successa all'interno di una abitazione in via Giacomo Matteotti a Riesi, in provincia di Caltanissetta, quando, intorno alle 7:30 è scoppiato l'incendio.

Le fiamme, scaturite dalla cucina, hanno invaso in pochi istanti l’appartamento. All’interno sono rimasti bloccati una donna di 37 anni, i figli di 12 e 15 anni, e un gatto. Ad accorgersi di quanto stava accadendo il comandante della stazione dei carabinieri di Riesi, il maresciallo Alessio Santagata, che ha immediatamente fatto uscire la donna aiutandola a percorrere le scale ormai impraticabili per via del fumo.

Più difficile il salvataggio dei ragazzi che si trovavano in una stanza al piano di sopra. Il maresciallo li ha invitati a salire sul tetto del palazzo tramite una scala interna.

Sono arrivati poco dopo i vigili del fuoco di Mazzarino e due squadre dei vigili del fuoco da Caltanissetta e, attraverso un cestello mobile privato, sono riusciti a salire salvando anche i due ragazzi.

All'interno dell'appartamento, però, era rimasto il loro gatto. I soccorritori hanno salvato l’animale ancor prima di spegnere l'incendio che è stato domato poco dopo le 8. La donna e i due ragazzi sono stati condotti in ospedale per accertamenti. Nessuno di loro sarebbe rimasto ferito o intossicato.

