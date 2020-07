Mafia, politica e massoneria nell'Agrigentino: 8 rinvii a giudizio contro il clan di Licata

Otto rinvii a giudizio, e dieci imputati che scelgono la strada del rito abbreviato. Subito uno «scossone» all’udienza preliminare scaturita dalla doppia inchiesta «Halycon» e «Assedio» che ha disarticolato la nuova famiglia mafiosa di Licata, che avrebbe pure stretto un accordo con la politica e la massoneria deviata per portare avanti i propri interessi economici e personali. I personaggi principali sono il boss Angelo Occhipinti, 65 anni, l’ex consigliere comunale, nonchè geometra dell’ufficio tecnico dell’ospedale di Licata, Giuseppe Scozzari, e il funzionario della Regione Lucio Lutri.

La posizione di Scozzari è stata stralciata ed è già a processo separatamente. Lutri, in particolare, «grazie alle rete relazionale a sua disposizione quale Maestro venerabile della loggia massonica «Pensiero ed Azione» di Palermo, avrebbe «acquisito e veicolato agli appartenenti alla famiglia mafiosa informazioni riservate circa l’esistenza di attività di indagine a loro carico» e sarebbe intervenuto per favori di altra natura che avrebbero rafforzato l’organizzazione criminale.

L’associazione mafiosa, con il ruolo di «promotore e organizzatore», è contestata ad Angelo Occhipinti, inteso «Piscimoddu», e Giovanni Lauria, 79 anni, detto «Il professore». Tra i presunti partecipi, invece: Giovanni Mugnos, 54 anni; Giacomo Casa, 66 anni; Vito Lauria, 50 anni; il farmacista Angelo Lauria, 56 anni; Raimondo Semprevivo, 48 anni; Gabriele Spiteri, 47 anni; Vincenzo Spiteri, 53 anni; Antonino Cusumano, 44 anni; Angelo Bellavia, 65 anni; Vincenzo Bellavia, 34 anni; Angelo Graci, 33 anni; Giuseppe Galanti, 62 anni, tutti di Licata e Giuseppe Puleri, 41 anni di Campobello di Licata.

Sono accusati di favoreggiamento aggravato, invece: Antonino Massaro, 61 anni di Licata, e Marco Massaro, 36 anni di Licata, entrambi elettrauti; il titolare della ditta che si è occupata delle demolizioni degli immobili abusivi a Licata: Salvatore Patriarca, 42 anni di Vittoria e Alberto Riccobene, 53 anni di Palma di Montechiaro. Il gup di Palermo, Claudia Rosini, nel pomeriggio, ha disposto il rinvio a giudizio di Angelo Bellavia, Cusumano, Giovanni Lauria, Antonino Massaro, Patriarca, Riccobene, Gabriele Spiteri e Vincenzo Spiteri. La prima udienza del dibattimento è in programma il 15 ottobre davanti ai giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato. Due, le posizioni stralciate per differenti ragioni: Vincenzo Bellavia aveva chiesto di essere interrogato e per un disguido non si è provveduto: gli atti tornano, quindi, in Procura. Per Marco Massaro è stato, invece, eccepito un difetto di notifica.I difensori degli altri dieci imputati (fanno parte del collegio, fra gli altri, gli avvocati Angela Porcello, Giovanni Castronovo, Santo Lucia, Chiara Proietto, Lillo Fiorello e Angelo Balsamo) hanno chiesto il giudizio abbreviato: questo troncone processuale continuerà il 19 ottobre con la requisitoria del pm.

