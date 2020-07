Coronavirus, paura in Sicilia: altri 14 casi, due a Messina

Sono 14 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, che però continua a non registrare alcun decesso. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute domenica 26 luglio.

In totale i casi registrati da inizio epidemia salgono a quota 3.193 e le vittime restano 283. Stabile a 2.715 il numero dei guariti, cresce dunque di quattordici unità il numero di attualmente positivi (195). Il numero dei ricoveri sale a 20 (+5), due pazienti sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 173 (+9).

Sono quasi tutti asintomatici i pazienti risultati positivi in Sicilia. Il numero maggiore di contagi si registra nel catanese, con 7 casi: cinque sono legati al cluster dell’hinterland etneo mentre altri due sono emersi in occasione dei tamponi effettuati nel pre triage per ricoveri in ospedale. Due positivi sono stati individuati a Messina grazie al contact tracing sulle persone entrate in contatto con i pazienti dell’Istituto ortopedico.

Altri due positivi sono stati registrati nel ragusano tra i 108 migranti sbarcati ieri a Pozzallo. Infine un solo nuovo caso ciascuno si registra nelle province di Palermo, Trapani e Caltanissetta, anche quest’ultimo emerso grazie al contact tracing sul paziente trovato positivo ieri.

