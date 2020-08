Ancora sbarchi a Lampedusa, arrivate 250 migranti: chiuso l'hotspot

Sono ripresi a pieno ritmo gli sbarchi su Lampedusa. Fra stanotte e l'alba si sono registrati sette sbarchi autonomi direttamente sulla terraferma e il soccorso di un barchino nelle acque antistanti all'isola.

Con gli otto sbarchi, l'ultimo con 52 migranti è in corso, sono giunte 250 persone circa. Nell'hotspot di contrada Imbriacola ci sono ora 950 persone a fronte di una capienza di 95 ospiti.

"Nell'hotspot ci sono mille persone, è stracolmo e ora è chiuso - dice il sindaco di Lampedusa Totò Martello -. I migranti che arriveranno dovranno stare sul molo Favaloro. Va organizzato l'immediato trasferimento dei migranti".

Intanto dalla nave Peluso della guardia costiera sono approdati ieri a Pozzallo 146 migranti provenienti da Lampedusa; una volta sbarcati i medici dell'Asp di Ragusa hanno effettuato subito i tamponi. I profughi sono rimasti in banchina per molte ore; proprio questa scelta del Governo di svuotare Lampedusa verso Pozzallo non convince il sindaco della città Roberto Ammatuna.

"Siamo in presenza di una grossa anomalia - dice - ovvero che i tamponi ai migranti vengono effettuati solo quando sbarcano a Pozzallo e non in altri posti. E continuo a dire 'no' al loro trasferimento nell'hotspot perchè è pieno e vi sono in isolamento i 17 migranti positivi sbarcati il 25 luglio dalla nave mercantile Cosmo".

I 45 migranti approdati con un barcone sulla spiaggia di Caucana, invece, sono stati tutti trasferiti a Giarre e sono risultati negativi mentre i 118 migranti arrivati con la nave Denaro della guardia di finanza sono stati trasferiti nell'ex azienda agricola Don Pietro di contrada Cifali tra Ragusa e Comiso, di questi 5 sono risultati positivi.

© Riproduzione riservata