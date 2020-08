Coronavirus, a Ragusa altri cinque casi di rientro da Malta

Altri 5 giovani sono risultati positivi al tampone per Covid 19 dopo essere rientrati da Malta. Sono 8 i nuovi casi di positività al Coronavirus in provincia di Ragusa che portano il numero totale a 36, (escludendo i migranti ospiti di hotspot a Pozzallo e del centro Don Pietro di Ragusa). Tra questi, il ricovero in ospedale di un anziano 87 enne ospite di una casa di riposo a Modica.

L’uomo è stato trasferito all’ospedale San Marco di Catania e porta a 4 il numero dei ricoverati iblei (2 a Catania, un uomo del Bangladesh oltre all’anziano di oggi - e 2 a Ragusa, un marittimo bulgaro e una donna di Scicli). Gli altri due casi odierni riguardano un cinquantenne e una sessantottenne.

Per quanto riguarda l’arrivo di stasera del catamarano da Malta la Prefettura comunica che «richiamando gli art. 1 e 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 32 del 12 agosto 2020, è stata disposta, con immediatezza, l’acquisizione, attraverso il vettore, dei dati relativi ai passeggeri provenienti da Malta presso il Porto di Pozzallo e dell’avvenuta registrazione degli stessi sul sito internet siciliasicura.com. Analoga disposizione è estesa a coloro che giungono presso il porto turistico di Marina di Ragusa la cui direzione curerà l’acquisizione dei dati in questione».

Ufficializzata anche la rimodulazione dei servizi di vigilanza dell’hotspot di Pozzallo e del centro di contrada Cifali, condivisa dal prefetto Filippina Cocuzza, «a seguito dell’incremento, disposto dal Ministero dell’Interno a decorrere dal prossimo 17 agosto, di 90 unità del contingente dell’Esercito impegnato in 'Strade Sicurè il cui apporto sarà fondamentale al fine di assicurare una più incisiva e capillare vigilanza delle aree esterne dei suddetti centri».

