Donna incinta positiva al coronavirus a Gela, negativa dopo il parto a Catania

Positiva al coronavirus a Gela, negativa a Catania. E’ quanto accaduto ad una giovane donna gravida di Riesi che era stata ricoverata all’ospedale "Vittorio Emanuele» di Gela. Una volta sottoposta a tampone è risultata positiva.

Per questo motivo, così come spiegato dal direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, è stata trasferita nell’ospedale San Marco di Catania, per eseguire un parto cesareo in totale sicurezza.

Adesso però, a parto avvenuto, così come ha spiegato il sindaco di Riesi, Salvatore Chiantia, sia lei che il bimbo sono risultati negativi. Nelle prossime ore sarà eseguito un nuovo tampone.

