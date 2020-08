Il Coronavirus uccide una donna di 56 anni in Sicilia, contagiati anche il marito e un figlio

Sono 718 in Sicilia gli attuali positivi al coronavirus, 14 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia arriva a 3.780. I ricoverati con sintomi sono 54, 6 in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri) e 658 in isolamento domiciliare. I morti sono 286. Ieri è deceduta una 56enne di Paternò; i dimessi guariti 2.776. Con un incremento di tamponi di 1.626 unità.

La vittima si è spenta all’ospedale San Marco di Catania, dove era ricoverata da 6 giorni. La donna, da quanto si apprende, era affetta da altre patologie che avrebbero aggravato il quadro clinico. La vittima è la moglie di un dipendente comunale di Paternò, il quale, ad un controllo, è risultato anch’egli positivo.

La donna lascia anche figli disabili, di cui uno dei due è positivo. «È una notizia che da sindaco non avrei mai voluto dare - ha detto il primo cittadino Nino Naso - adesso più che mai dobbiamo renderci conto che mascherine e distanziamento sociale sono presidi di sicurezza imprescindibili».

Per quel che riguarda Messina, sono cinque i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Restano invece stazionarie le condizioni degli otto pazienti ricoverati al Policlinico Gaetano Martino, due dei quali in Terapia intensiva. Sono ancora intubati e il loro stato di salute monitorato attentamente dal personale sanitario.

E c’è un focolaio a Villabate, alle porte di Palermo, con 7 positivi al Covid-19 e altri 20 casi sospetti tra coloro che hanno avuto contatti con una persona che ha soggiornato a Malta «e che purtroppo ha frequentato diversi parenti e conoscenti, i quali sono in attesa di essere sottoposti a tampone, il cui esito potrebbe riservare ulteriori sorprese», ha scritto il sindaco Vincenzo Oliveri.

