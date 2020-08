Riserva dello Zingaro distrutta dal fuoco, la foto sconvolgente prima e dopo l'incendio

"La Riserva dello Zingaro che risulta totalmente bruciata, ad eccezione di un piccolo spicchio dal lato di Castellammare del Golfo". Il racconto, terribile, delle ultime ore di incendi che hanno colpito la Sicilia arriva dal sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino.

"È stato un fronte di fuoco troppo grande, fatto in maniera scientifica - aggiunge - per far sì che con il vento si estendesse il più possibile".

L'incendio ieri pomeriggio è divampato in località Castelluzzo, nella zona di via Verdesca, e, alimentato dal forte vento di scirocco, ha raggiunto la montagna di Macari che ha bruciato per tutta la notte. Fiamme, sempre ieri pomeriggio, a Baia Santa Margherita e lungo la strada provinciale che costeggia la Baia e in località Biro, in prossimità della galleria dove il traffico, ieri sera, è stato bloccato per un lasso di tempo dalle forze dell'ordine.

"La mano criminale - dice Peraino - ha agito ancora una volta sul nostro territorio che è stato letteralmente assediato dal fuoco. Le fiamme, da ieri pomeriggio e fino a questa mattina hanno devastato ettari di montagna, di macchia mediterranea e di alberi arrivando a intaccare anche alcune abitazioni. Sono ancora in corso gli interventi di spegnimento sul costone di Macari. Questa mattina alle 6 sono entrati in azione due canadair ed un elicottero della protezione civile. Tanta amarezza per quello che è successo, che ha distrutto la flora e la fauna danneggiando pure alcune case, in contrada Valanga, a Macari, e a cala dell'Arena, con tante famiglie evacuate nella notte. L'unica cosa che mi conforta è che non ci sono stati danni alle persone, ma dal punto di vista ambientale, e per certi versi anche economico, il territorio è stato devastato".

