Un anziano siracusano contagiato a Malta, è lui l'ultima vittima siciliana del Coronavirus

Un 76enne di Augusta, nel Siracusano, è deceduto all’ospedale Umberto I di Siracusa dopo aver contratto il Covid 19. L’uomo era risultato positivo dopo il ricovero nella struttura ospedaliera perché accusava tosse e febbre alta. Il 76enne era andato in vacanza a Malta. Al rientro aveva avvertito i primi sintomi ai quali non avrebbe dato importanza.

L’aggravarsi delle sue condizioni ha reso necessario il ricovero al nosocomio. Secondo quanto riferito da ambienti sanitari, presentava altre patologie ed un fisico già compromesso. La particolare la fragilità dei polmoni è stata fatale. Inutili gli sforzi dei sanitari siracusani.

Sono stati 7 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Siracusa. Di questi, 5 sono migranti arrivati domenica scorsa a bordo di un gommone sulla spiaggia di Punta delle Formiche, a Pachino. I migranti risultati positivi sono stati trasferiti in isolamento a bordo della nave quarantena Azzurra, che si trova al momento in rada nel porto di Augusta, ed ospita i migranti giunti nel Siracusano.

Catania resta la provincia siciliana con il numero più alto di contagiati. (235). Allo stato attuale ci sono 26 ricoverati all’ospedale San Marco di Catania, di cui 5 in terapia intensiva. Ma di questi solo 2 sono intubati.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 6 nuovi contagi. Si tratta per lo più di giovani che ritornano dalle vacanze. A Biancavilla si è verificato il terzo caso di contagio, riguarda un 17enne rientrato da Malta.

