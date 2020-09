Non vede suo figlio da tre anni, l'appello disperato di un padre del Siracusano

Giovanni Daidone è disperato. Non ha notizie di suo figlio, 3 anni e mezzo, da sei mesi. Ha lanciato un appello video perché il 7 marzo scorso l'ex moglie è partita con il figlio e da allora non si hanno più notizie. Il 49enne operaio di Augusta, nel Siracusano, due settimane fa è partito per la Spagna, dove secondo le informazioni avute, si sarebbe recata la donna con il bimbo. Ma ancora non ha alcuna notizia ed ha timore per il bimbo e per la sua ex.

«Non so più cosa fare. Voglio sapere se mio figlio e la mia ex stanno bene. Ho presentato denunce, ho interessato il ministero degli Esteri. Adesso sono qui in Spagna e tramite un avvocato di Siviglia ho presentato denuncia per sequestro di minore, sperando che le autorità spagnole si possano attivare». Il matrimonio nel 2013, poi nel 2016 la nascita del piccolo ma la donna aveva già «abbandonato il tetto coniugale», spiega Giovanni Daidone.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE