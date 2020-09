Migranti, la nave Alan Kurdi al largo di Lampedusa con 133 persone a bordo

La nave Alan Kurdi si trova al largo dell’isola di Lampedusa, in acque internazionali, con 133 migranti soccorsi in tre diversi interventi. I migranti soccorsi - fanno sapere dalla Ong tedesca via Twitter - provengono da 15 Paesi diversi. A bordo, anche 62 minori e un bambino di 5 mesi.

"Hanno particolarmente bisogno di protezione, devono essere evacuate rapidamente e non devono diventare oggetto di negoziazione tra i paesi dell’Ue", dice il responsabile della nave, Gordon Isler. Intanto è giunta in rada, nel porto di Palermo, la nave quarantena Rhapsody che - secondo un tweet di Sergio Scandura, di Radio Radicale, che riporta fonti Croce rossa - domani "farà sbarcare gli 800 migranti per fine della quarantena".

