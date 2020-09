Altra vittima da Coronavirus in Sicilia, muore un commercialista catanese

Altra vittima da Coronavirus in Sicilia, non ancora registrato dal bollettino ufficiale diffuso ieri pomeriggio dal ministero della Salute.

Si tratta di un uomo di settant'anni di Biancavilla, in provincia di Catania - come riporta il Giornale di Sicilia. È un commercialista molto noto nella zona per la sua attività professionale e per quella politica, cui si era dedicato per alcuni anni della sua vita.

Il professionista era stato contagiato, così come la moglie (poi guarita), e ricoverato da giorni all’ospedale San Marco di Catania. Da una prima ricostruzione si apprende che l'uomo abbia appreso del contagio dal virus al rientro, assieme alla moglie, da un villaggio turistico di Palermo.

Anche la donna, sottoposta a tampone, era risultata positiva al virus ma senza avvertire o manifestare i sintomi della malattia. Con il 70enne morto ieri, i casi letali di coronavirus a Biancavilla, dall’inizio dell’emergenza, salgono a 2. Il primo decesso risale al 4 aprile, quando all’ospedale «Garibaldi» era morto un 59enne biancavillese.

Ieri in Sicilia c'era stata un'altra vittima: una donna di 90 anni di Salemi, in provincia di Trapani, morta due giorni fa.

