Omicidio nel Siracusano, 42enne ucciso a colpi di pistola dopo una lite

Un uomo di 42 anni, Sebastiano Greco, è stato ucciso alle 11 in prossimità di un panificio in via delle Spighe, a Lentini (Siracusa).

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che conducono le indagini, il quarantaduenne avrebbe avuto un litigio piuttosto acceso con un uomo che, poco dopo, si sarebbe armato sparando alcuni colpi di pistola contro il rivale.

I carabinieri ipotizzano che il killer non fosse solo, alcuni testimoni hanno riferito che due persone avrebbero rubato uno scooter a ridosso di un ufficio postale per poi scappare. Gli investigatori hanno ritrovato vicino al luogo dell’agguato due pistole e dei guanti. Potrebbe essere questione di ore per i due uomini che sanno di

essere ricercati.

Il veicolo è stato rintracciato dai militari ed è probabile che sia stato abbandonato dai fuggitivi. Le armi erano in un terreno e sono state già trasferite nei laboratori per compiere gli esami balistici ma la cattura dei responsabili dell’agguato potrebbe essere questione di tempo dopo la scoperta del proprietario del ciclomotore.

Gli inquirenti sono anche al lavoro per il movente del delitto, che potrebbe essere ricondotto ad una lite o a un regolamento di conti. La Procura di Siracusa, che ha aperto una inchiesta, ha disposto la visione delle telecamere di sicurezza della zona in cui è avvenuto l’agguato per identificare il killer ed il suo complice.

