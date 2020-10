Omicidio nel Palermitano, giovane di 26 anni ucciso al culmine di una lite a Camporeale

Un giovane di 26 anni, Benedetto Ferrara, è stato ucciso in nottata con alcuni colpi di arma da fuoco nel corso di una lite a Camporeale, un piccolo centro in provincia di Palermo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Partinico. Secondo una prima ricostruzione l'assassino, che si era prima allontanato e si è poi costituito, avrebbe usato una pistola calibro 38. Michele Mulè, 28 anni, si è presentato nella notte ai carabinieri.

L'omicidio è avvenuto in piazza Marconi. Mulè avrebbe esploso tre colpi di pistola calibro 38 al culmine di una violenta lite per una donna. L'uomo si è presentato in caserma ai carabinieri della compagnia di Partinico che già lo stavano cercando; è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e trasferito nel carcere palermitano di Pagliarelli a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Michele Mulè, che fa parte di una famiglia con numerosi pregiudicati, ha subito ammesso di aver sparato al rivale in amore dopo una violenta discussione e ha consegnato il revolver con cui ha fatto fuoco.

"Esprimo viva condanna per l'omicidio commesso proprio davanti alla chiesa di Camporeale - dice don Antonio Caruso, arciprete di Camporeale -. Elevo al Signore la mia preghiera e sono vicino ai familiari".

